Чехія надасть Україні 1,8 млн євро для допомоги переселенцям і розмінування

Чехія направить Україні 45 млн крон (приблизно 1,8 млн євро) для надання допомоги внутрішнім переселенцям і розмінування деяких районів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

У середу уряд Чехії схвалив дві дотації для України. Першу, в розмірі 25 млн крон (майже 1 млн євро), отримає Дніпропетровська область. Кошти спрямують на допомогу тим, хто був змушений покинути свої будинки через російське вторгнення.

Друга дотація у розмірі 20 млн крон допоможе розмінувати українські території. Передбачено, що проєкт сприятиме підвищенню безпеки жителів і дасть змогу людям повернутися у свої рідні домівки.

Крім того, 15 млн крон (близько 625 тисяч євро) буде спрямовано Молдові на охорону кордону. Ці кошти допоможуть краще захищати сухопутний кордон країни, який від початку російського вторгнення перетнули понад 800 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, у червні Чехія пообіцяла більше військової техніки для України.

У квітні повідомлялося, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму близько 25-29 млн доларів, переважно не задіяне чеською армією майно зі складів.