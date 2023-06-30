США всерйоз розглядають постачання касетних боєприпасів Україні, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена всерйоз розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів Україні. Це дуже ефективна зброя проти маси російської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", - сказав CNN офіційний представник США.

Чиновники повідомили CNN, що найближчим часом очікується остаточне рішення Білого дому, і що у разі її схвалення зброя може бути включена до нового пакету військової допомоги Україні вже наступного місяця.

Українські офіційні особи просять США про постачання боєприпасів з минулого року, заявляючи, що вони збільшать запаси для західних артилерійських та ракетних систем та допоможуть скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

Але США не хотіли надавати їх через ризик, який вони могли представляти для цивільного населення, а також тому, що деякі ключові союзники США, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, підписали заборону на касетні боєприпаси - зброю, яка розкидає "бомби" на великих площах, які можуть не вибухнути при ударі і можуть становити довгостроковий ризик для будь-кого, хто зіткнеться з ними, подібно до наземних мін.

Допомога у контрнаступі

Проте український контрнаступ, розпочатий раніше цього місяця, до цього моменту не досяг того прогресу, на який сподівалися офіційні особи США, а російські лінії оборони виявилися краще укріпленими, ніж передбачалося, зазначає CNN. І неясно, чи вистачить тієї великої кількості артилерійських боєприпасів, які українці витрачають день за днем, якщо контрнаступ затягнеться, кажуть офіційні особи та військові аналітики.

Касетні боєприпаси, які США накопичили у великих кількостях з моменту їх поступового виведення з експлуатації у 2016 році, можуть допомогти заповнити цю прогалину, заявили офіційні особи.

Чиновники адміністрації також вважають, що їм вдалося розвіяти побоювання деяких союзників щодо передачі боєприпасів США.

Представник США зазначив, що ця зброя не буде новим потенціалом для України. І українці, і росіяни застосовували касетні бомби з того часу, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, а нещодавно українські сили почали використовувати на полі бою касетні боєприпаси, надані Туреччиною.

Касетні боєприпаси

DPICM - це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію - для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

Запаси касетних боєприпасів у США становлять близько 3 млн одиниць, які можна використовувати в 155-мм гаубицях.

Раніше в Пентагоні заявили, що касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах російських військ.

Пакт 2008 року, який забороняє виробництво, застосування та накопичення касетних боєприпасів, був прийнятий 123 країнами, включаючи більшість із 28 членів НАТО. США, Росія та Україна відмовилися приєднатися до цього пакту.