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Порошенко з волонтерами везе на Донбас велику партію техніки
09:50 30.06.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа громад" везе на Донбас велику партію техніки. Зокрема, вантажівки, супертягач Foden та відновлений після обстрілу SHIELD.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
Чергова партія техніки знову готова вирушати на східний фронт, її Порошенко передасть морпіхам та бійцям бригад ДШВ.
Тут кілька британських DAFів, лазне-пральні комплекси, а також супертягач Foden, який допоможе доправити на передову відремонтований броньовик SHIELD, який був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною.
"7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, Граду українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовика від десантників на ремонт, і перший SHIELD ми повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний", - говорить Порошенко.
Також у війська передадуть тягач Foden - це вже друга така автівка, здатна швидко розвантажити контернер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.
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