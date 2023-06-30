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Голові підкомітету ВР України повідомлено про підозру в шахрайстві в розмірі $50 тис

09:16 30.06.2023 |

Політика

Голові підкомітету ВР України повідомлено про підозру в шахрайстві в розмірі $50 тис

 

Нардепу, голові підкомітету в комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності сповіщено про підозру в шахрайстві шляхом вимагання з іноземця $50 тис. з метою уникнення екстрадиції, повідомляє Офіс генпрокурора в п'ятницю вранці.

За даними відомства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини в розмірі $50 тис. Зафіксовано одержання $30 тис. Попередньо, він одержав ще $20 тис США. Офіс генпрокурора не розкриває імені підозрюваного, проте його посада вказує на депутата "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва.

Тим часом СБУ уточнює, що за 50 тис. дол. США народний депутат обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

"Для цього парламентарій "гарантував" використати власні зв'язки в суді, щоб скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця", - інформує Служба безпеки.

Повідомляється, що за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарію про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводиться під керівництвом Державного бюро розслідувань, з оперативним супроводом Служби безпеки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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