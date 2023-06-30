Німеччина навчає українських військових захисту від ядерної небезпеки, - Bild

Українські військові проходять у Німеччині навчання із захисту від ядерних, хімічних та біологічних отруйних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Неназваний німецький військовий розповів, що тренування українських військових проходять у регіоні Алльгау.

За інформацією Bild, Бундесвер вже передав Україні пакет дезактиваційних технологій, які необхідні для очищення від радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

Журналісти додають, що протягом трьох тижнів українських військових навчатимуть у Німеччині роботі із дезактиваційним комплексом.



