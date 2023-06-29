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Євросоюз має бути готовим, що війна в Україні може тривати ще довго, - Шольц
19:44 29.06.2023 |
Євросоюзу слід підготуватися до того, що війна Росії проти України може тривати ще довгий час.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми повинні підготуватися до того, що це (мова про війну Росії проти України - ред.) може тривати довгий час", - наголосив глава німецького уряду.
За його словами, зараз для Євросоюзу важливо провести консультації та дійти висновку, що блок готовий ще протягом тривалого часу підтримувати Україну не лише у фінансовому та гуманітарному плані, а й постачати зброю.
Зазначимо, що сьогодні, 29 червня, у Брюсселі триває саміт Євросоюзу, на якому лідери обговорюють наслідки спроби державного перевороту в Росії та підтримку Україні.
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