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АНАЛІТИКА

Євросоюз має бути готовим, що війна в Україні може тривати ще довго, - Шольц

 

Євросоюзу слід підготуватися до того, що війна Росії проти України може тривати ще довгий час.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми повинні підготуватися до того, що це (мова про війну Росії проти України - ред.) може тривати довгий час", - наголосив глава німецького уряду.

За його словами, зараз для Євросоюзу важливо провести консультації та дійти висновку, що блок готовий ще протягом тривалого часу підтримувати Україну не лише у фінансовому та гуманітарному плані, а й постачати зброю.

Зазначимо, що сьогодні, 29 червня, у Брюсселі триває саміт Євросоюзу, на якому лідери обговорюють наслідки спроби державного перевороту в Росії та підтримку Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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