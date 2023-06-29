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АНАЛІТИКА

Глава Міноборони Британії виступає за спрощений вступ України до НАТО

 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість "пропустити" План дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції із главою Міноборони Канади в Лондоні, повідомляє Sky News.

"Я думаю, що ми повинні абсолютно точно розглянути можливість пропуску Плану дій щодо членства", - сказав Воллес.

Водночас британський міністр визнав, що всі питання, пов'язані зі вступом України в НАТО, не будуть вирішені швидко.

Він також вважає малоймовірним, що всі питання щодо гарантій безпеки для України будуть вирішені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.
Ключові теги: Британія
 

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