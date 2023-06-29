Японія допомагає Україні ідентифіковувати жертв війни

Будівля Національного поліційного агентства.

Японська поліція допомагає із навчанням медичних експертів Національної поліції України для ідентифікації жертв війни.

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на японське видання Sankei News.

До Японії на навчання приїхало 10 фахівців зі складу НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України.

Вони навчатимуться ідентифіковувати загиблих та похованих людей, які стали жертвами російської агресії проти України.

29 червня 10 людей зі складу Національної поліції України пройдуть навчання разом з японськими колегами.

Ще 10 фахівців прибудуть до Японії 10 липня для проходження навчань. Це перша допомога Україні від Національного поліційного агентства Японії.

За 10 років працівники японської поліції здійснили більше 15 830 розтинів людей у ​​трьох префектурах - Івате, Міягі та Фукушіма. Відсоток ідентифікації осіб склав 99,7%.

Раніше "Мілітарний" повідомляв, що 8 червня 2023 року до Японії прибули двоє бійців ЗСУ для проходження лікування у госпіталі Сил самооборони Японії в Токіо.

Їхнє лікування та реабілітація будуть проходити в Центральному госпіталі Сил самооборони в районі Сетагая в Токіо.

Лікуватимуть поранених бійців на прохання українського уряду.

Витрати на лікування вартістю від 2,2 мільйона єн до 4,2 мільйона єн на людину компенсує уряд Японії.

Один із бійців втратив кінцівку, інший - дві. Їхнє лікування триватиме від одного до двох місяців.