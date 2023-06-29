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АНАЛІТИКА

У ЄС не виключають відправлення військових місій до України в межах гарантій безпеки – FT

 

Країни Євросоюзу в межах майбутніх гарантій безпеки для України не відкидають відправлення до країни європейських військових місій. Про це пише Financial Times, посилаючись на джерело, поінформоване щодо обговорення цих питань.

У матеріалі йдеться про те, що ЄС готується запропонувати Україні майбутні зобов'язання у сфері безпеки. Лідери зобов'язуються продовжувати фінансувати постачання зброї ЗСУ через Європейський фонд миру, сказав співрозмовник журналістів.

За його словами, лідери ЄС також обіцяють розширити ініціативу щодо навчання українських військовослужбовців, а ще не виключаються військові місії ЄС в Україні, "якщо умови для цього будуть прийнятними й такий крок буде узгоджений усіма членами".

7 червня в інтерв'ю The Guardian ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті НАТО у Вільнюсі окремі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит української влади ввести війська в Україну.

Прем'єрка Естонії Каллас заявила, що "жодна країна не говорила про такі наміри".

Глава МЗС Кулеба сказав, що "ми й не просимо", додавши, що до завершення повномасштабної війни країни НАТО не спрямовуватимуть до України свої війська в індивідуальному порядку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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