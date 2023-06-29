Про зліт російської стратегічної авіації Київ попереджають західні союзники, - Ігнат

Західні союзники надають Києву інформацію про зліт російської стратегічної авіації з далеких аеродромів. З цих літаків по Україні завдають ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації, та інші дані надаються нам нашими партнерами", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що це надзвичайно корисно для України і все це використовується для оборони країни.

Ігнат також повідомив, що в Україні є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.

"Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24 на сім відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її кордонами", - додав речник.

Нагадаємо, в Україні практично щодня оголошують повітряну тривогу. Українців попереджають про вильоти літаків із аеродрому Шайківка у Калузької області, а також про пуски ракет з авіації з району Каспійського моря.

Також повідомлялося, що після початку контрнаступу Збройних сил України РФ перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.