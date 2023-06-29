Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Рішення має бути скасовано» – очільник МОН про ідею перейменувати Запоріжжя

11:53 29.06.2023 |

Політика, Україна

 

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, зокрема Запоріжжя - має бути скасоване. Про це він написав у Facebook.

За словами Лісового, комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи.

Функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

"Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв'язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії)", - зазначив міністр освіти.

Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове - компетентними та уповноваженими органами, додав Лісовий.

Нацкомісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати Запоріжжя. Там побачили можливий "стосунок до імперської політики Росії". Комісія не пояснила, яким чином назва "Запоріжжя" може бути пов'язана з імперськими наративами Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0042
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7248  0,03 0,07 37,4290  0,03 0,09
EUR 40,2977  0,01 0,02 41,1800  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес