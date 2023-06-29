«Рішення має бути скасовано» – очільник МОН про ідею перейменувати Запоріжжя

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, зокрема Запоріжжя - має бути скасоване. Про це він написав у Facebook.

За словами Лісового, комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи.

Функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

"Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв'язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії)", - зазначив міністр освіти.

Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове - компетентними та уповноваженими органами, додав Лісовий.

Нацкомісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати Запоріжжя. Там побачили можливий "стосунок до імперської політики Росії". Комісія не пояснила, яким чином назва "Запоріжжя" може бути пов'язана з імперськими наративами Росії.