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АНАЛІТИКА

ЄС не має «знижувати планку» членства для України, - глава МЗС Данії

 

ЄС не повинен "знижувати планку" членства для України з погляду корупції та демократії. В іншому випадку ЄС ризикує "імпортувати нестабільність".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Данія підтримує членство в ЄС України, Молдови, Грузії та західних Балкан, але "геополітичні обставини" не виправдовують відкладення реформ управління.

"Якщо ви не завершите процес реформи до того, як увійдете, може виникнути ризик його уповільнення згодом. І ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. І саме тому так важливо наголосити на необхідності виконання критеріїв (членства в ЄС, - ред.)", - зазначив він.

За його словами, якщо для України і має бути особливий режим, то він має бути у вигляді додаткової допомоги для того, щоб Київ відповідав стандартам ЄС.

"Ми хочемо інвестувати, і ми хочемо допомагати, і ми хочемо бути максимально позитивними та допомагати деяким, наскільки це можливо, але ми не можемо знизити планку", - уточнив він.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Данія
 

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