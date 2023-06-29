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Блінкен анонсував «міцний» пакет підтримки України на саміті НАТО
08:44 29.06.2023 |
На саміті НАТО у Вільнюсі, проведення якого заплановано на 11-12 липня, для України буде представлено "міцний" пакет підтримки, що включає політичну та практичну сторони.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз американського відомства.
"Є дві речі, які я вважаю важливими. По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, політичний та практичний", - сказав він у розмові з президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаассом.
При цьому у Вашингтоні поки що не вдаються до подробиць щодо цього пакету.
"Не забігатиму вперед, де ми приземлимось у Вільнюсі, але я в цьому впевнений", - додав Блінкен.
Також він зазначив, що низка держав "дивляться... що ми можемо зробити з тим... що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони".
Очікування України від саміту до НАТО
На майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі 11-12 липня Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу країни до НАТО, розуміючи, що долучитися до блоку зможе лише після завершення бойових дій.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, держава очікує на отримання конкретних рішень щодо свого майбутнього в НАТО, а також гарантії безпеки до членства в Альянсі.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що країна чекає на запрошення до НАТО з відкритою датою.
Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед цим закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.
Тим часом у НАТО вже розглядається кілька варіантів гарантій безпеки для України. 28 червня прем'єрка Естонії Кайя Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО на липневому саміті.
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