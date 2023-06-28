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Путін визнав фінансування терористів «Вагнера», FATF має відреагувати, – Мінфін

 

Міністерство фінансів України закликало Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) та світову фінансову спільноту визнати Росію юрисдикцією з високим рівнем ризику через фінансування терористичного угрупування ПВК "Вагнер".

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Фінансування Росією ультранасильницької ПВК "Вагнер" більше не є секретною інформацією. Фінансуючи "Вагнер", Росія експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства по всьому світу. Це не лише порушує стандарти FATF, але й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Не в змозі належним чином накласти санкції на Росію і зберігаючи для РФ доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас", - наголосив голова Мінфіну.

Він зауважив, що угрупування "Вагнера" є незаконним у самій РФ, згідно з Кримінальним кодексом країни.

"Той факт, що група найманців "Вагнер" фінансувалася з державного бюджету всупереч російським законам і нормам, ще раз демонструє, що існуюче законодавство - не більше ніж димова завіса, яка прикриває неефективну систему запобігання/протидії фінансуванню тероризму та злочинних організацій, якими режим зловживає на власний розсуд", - додав Марченко.

У Мінфіні нагадали, що напередодні президент РФ Владімір Путін визнав, що Росія фінансувала діяльність терористичного угрупування ПВК "Вагнер" з бюджету - з травня 2022 по травень 2023 року на утримання бойовиків виділили понад 86 мільярдів рублів (близько $1 млрд). Крім того, за його словами, понад 110 млрд рублів (близько $1,3 млрд) було виділено на "страхові виплати". Імовірно, йшлося про виплати загиблим у війні проти України, родинам яких у РФ обіцяють виплачувати по 5 млн рублів.

ПВК "Вагнер" - незаконна військова організація, заснована у 2014 році, яка використовує терористичну тактику по всьому світу. Естонія, Литва та парламент Франції визнали її терористичною організацією. Французький парламент закликав ЄС офіційно визнати російську групу найманців "Вагнер" терористичною, і є ознаки того, що Велика Британія також планує визнати цю компанію терористичною. США запровадили санкції проти "Вагнер" як транснаціональної злочинної організації.

Найманці "Вагнера" скоїли численні воєнні злочини в Україні, підтримували кривавий режим Башара Асада в Сирії та звинувачуються у скоєнні численних звірств і воєнних злочинів у Малі, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії.

Мінфін України наголошує, що оскільки ПВК "Вагнер" фінансується безпосередньо з російського державного бюджету, то будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності. Міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес і сплачувати податки в Росії, таокж опосередковано сприяють фінансуванню "Вагнер".

Міністерство також звертає увагу, що фінансові установи та інші суб'єкти за межами Росії, які мають справу з коштами, отриманими з Росії, стикаються з високим ризиком несвідомої участі в незаконній діяльності, пов'язаній з "Вагнер", та відмиванням незаконних коштів, отриманих "Вагнер" через їхню злочинну діяльність у різних країнах, допомогу в постачанні та фінансуванні злочинного угруповання, а також участі в незаконній торгівлі.

Як повідомлялося, минулого тижня FATF відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. За підсумками пленарного засідання FATF, "чорний" список країн, який встановлює FATF, не змінився. До нього, як і раніше, входять Північна Корея, Іран і М'янма. До "сірого" списку країн, які підлягають посиленому моніторингу, внесли Камерун, Хорватію та В'єтнам.

Водночас FATF заявила, що "знову висловлює глибокі співчуття народу України у зв'язку з безпідставною втратою людських життів і руйнуванням інфраструктури та суспільства в результаті триваючого військового вторгнення РФ".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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