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Позиція щодо війни РФ проти України стає все більш складною для Китаю - Блінкен
19:30 28.06.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція щодо війни РФ проти України, ймовірно, "стає все більш і більш складною" для Китаю.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це він сказав в ефірі телеканалу MSNBC.
Блінкен сказав, що Китай одночасно намагався "шукати способи підтримати Росію, в тому числі дипломатично просуваючи її аргументи, її фальшиві аргументи, по всьому світу" та "представити себе якимось миротворцем".
Він зазначив, що війна РФ проти України згадувалася в його розмовах під час перебування в Пекіні минулого тижня, і "ми погодилися, що це те, про що ми повинні продовжувати говорити".
"Може настати момент, якщо з'явиться можливість для справжньої дипломатії і переговорів, коли Китай зможе відіграти позитивну і продуктивну роль. Це все ще, на жаль, я думаю, далеко в майбутньому. Але я думаю, що деякі суперечності між подвійними ролями, які намагається грати Китай, стають все більш і більш очевидними", - додав Блінкен.
Як відомо, тема України піднімалася під час візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена та його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.
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