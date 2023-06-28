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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Столтенберг упевнений, що на саміті НАТО знайдуть спільну позицію щодо перспектив вступу України до альянсу
15:58 28.06.2023 |
Лідери країн НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу, заявив у середу генсек організації Єнс Столтенберг.
"Я впевнений, що ми знайдемо спільну позицію щодо України", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.
Водночас Столтенберг попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Він відповідав на запитання журналіста, який запитав, чи правда, що у Вільнюсі учасники зустрічі у верхах, найімовірніше, не узгодять конкретного шляху Києва до НАТО, а лише запевнять, що такий шлях буде розроблено в майбутньому.
Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
На саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни-члени альянсу підтримали прагнення Грузії та України вступити в організацію. Столтенберг неодноразово заявляв, що для цієї мети альянс "підтримує і допомагає їм на шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції, реформами, практичною і політичною підтримкою". Точних термінів, коли може відбутися таке розширення альянсу, в НАТО не називають.
Столтенберг неодноразово заявляв, що на його погляд Україна стане членом НАТО, але не в найближчому майбутньому.
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