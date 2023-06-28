Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Столтенберг упевнений, що на саміті НАТО знайдуть спільну позицію щодо перспектив вступу України до альянсу

 

Лідери країн НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу, заявив у середу генсек організації Єнс Столтенберг.

"Я впевнений, що ми знайдемо спільну позицію щодо України", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Водночас Столтенберг попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Він відповідав на запитання журналіста, який запитав, чи правда, що у Вільнюсі учасники зустрічі у верхах, найімовірніше, не узгодять конкретного шляху Києва до НАТО, а лише запевнять, що такий шлях буде розроблено в майбутньому.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

На саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни-члени альянсу підтримали прагнення Грузії та України вступити в організацію. Столтенберг неодноразово заявляв, що для цієї мети альянс "підтримує і допомагає їм на шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції, реформами, практичною і політичною підтримкою". Точних термінів, коли може відбутися таке розширення альянсу, в НАТО не називають.

Столтенберг неодноразово заявляв, що на його погляд Україна стане членом НАТО, але не в найближчому майбутньому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0042
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6989  0,04 0,11 37,3968  0,05 0,13
EUR 40,2889  0,11 0,27 41,1482  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес