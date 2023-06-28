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АНАЛІТИКА

Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України

Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України

 

Уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Про це йдеться у комюніке, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Федеральна рада Швейцарії 28 червня відхилила запит компанії Ruag SA щодо 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет.

Зазначені танки зараз зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв'язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", - пояснили у заяві.

В середині червня Національні збори - нижня палата парламенту - підтримала дозвіл продати Німеччині 25 із 96 списаних бойових танків Leopard 2 попри суворі експортні обмеження.

Минулого тижня Швейцарія анонсувала пакет гуманітарної допомоги вартістю 1,2 мільйона швейцарських франків (1,22 мільйона євро) для розмінування в Україні.

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету. Йдеться зокрема про Німеччину, яка не може постачати Україні боєприпаси до самохідних установок Gepard.
 

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