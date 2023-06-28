Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
13:42 28.06.2023 |
Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Очільник зовнішньополітичного відомства висловив подяку хорватським депутатам за прийняте рішення.
"Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам'яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Світове визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати", - зазначив він.
Голодомор - штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.
Раніше хорватський уряд у четвер висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти понад двох десятків країн світу, а також Європейський парламент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
ТОП-НОВИНИ
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
|США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
|Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА
|Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано - мовний омбудсмен
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
Бізнес
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven