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АНАЛІТИКА

Литва передасть Україні 10 БТР M113 та боєприпаси

Литва передасть Україні 10 БТР M113 та боєприпаси

 

Литва передасть Україні не тільки пускові установки ЗРК NASAMS, а й додаткові бронетранспортери та боєприпаси.

Про це у середу розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Анушаускас, запланований литовський пакет військової допомоги Україні включатиме також 10 бронетранспортерів M113. Таким чином загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.

Також найближчим часом будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав Анушаускас.

Він також уточнив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила закупити для України, становить близько 9,8 мільйона євро.

Найближчим часом установки будуть повністю підготовлені для інтеграції в існуючі українські підрозділи, доповнюючи і розширюючи операційні можливості переданих Норвегією і США систем NASAMS.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Це оголошення він зробив перед початком свого візиту до Києва у середу.
Ключові теги: Литва
 

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