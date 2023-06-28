Посли G7 зустрілися з новопризначеними членами ВККС

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це посли розповіли у спільному Twitter, пише "Європейська правда".

На зустрічі посли привітали членів комісії з призначенням та висловили підтримку їхній роботі як важливій складовій судової реформи в Україні.

"Ми наголосили на важливості відновлення прозорого, заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки чинних суддів. Ми також привітали їхню (членів ВККС) готовність тісно співпрацювати зі щойно сформованою Громадською радою доброчесності", - зазначили посли.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

В експертній організації Фундація DEJURE, що спеціалізується на відстеженні судової реформи, привітали обрання нової ВККС і назвали подію "однозначною перемогою", але й зауважили, що серед нового складу бракує "агентів змін", зокрема немає жодного представника профільних неурядових організацій.

Крім того, серед членів опинилися двоє суддів, щодо доброчесності яких у громадських експертів залишаються питання.