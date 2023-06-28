Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Литва придбала дві установки NASAMS для України - президент

 

Литва придбала дві пускові установки NASAMS для української армії, повідомив президент Литви Гітанас Науседа в твіттері в середу.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які буде передано Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором. З нетерпінням очікую нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!", - написав Науседа.

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Батарея включає радіолокаційну станцію, буксирувану пускову установку із шістьма контейнерами для ракет AMRAAM із дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розробила норвезька фірма Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0225
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7032  0,05 0,13 37,3823  0,03 0,09
EUR 40,2905  0,11 0,27 41,1364  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес