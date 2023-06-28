Путін не буде вирішувати питання членства України в НАТО, - Столтенберг

Не Путін і не Росія будуть вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в Гаазі на підготовчій до Вільнюського саміту зустрічі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Союзники погоджуються в багатьох питаннях, в тому числі стосовно членства України, всі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що саме Альянс і Україна, а не Росія, будуть вирішувати, коли наша країна стане повноправним членом.

«Президент Путін не має права вето на розширення НАТО», - підкреслив керівник цієї структури.

Він зауважив, що союзники продовжуються консультації та впевнені, що зможуть дійти консенсусу стосовно прагнення України щодо членства.

Але наразі найактуальнішим питанням є забезпечення перевагу України, щоби президент Путін не переміг.

«Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі», - додав політик.

Він підкреслив, що союзники концентрують свої зусилля на наданні військової і економічної підтримки Києву та підтвердять її на саміті. Практична підготовка до членства полягає в допомозі перейти на нові зразки озброєнь, стандарти та процедури тощо.

Відповідаючи на прохання прокоментувати події в Росії минулих вихідних, Столтенберг заявив, що оцінки наслідків, у тому числі для Альянсу, давати зарано. Але НАТО уважно слідкує за розвитком ситуації і підвищила свою готовність, а також воєнну присутність на східному фланзі. На майбутньому саміті очевидно будуть ухвалені також подальші рішення, додав він. Генсек зауважив, що не зовсім зрозуміло поки й те, де зрештою опиняться бойовики «Вагнера», чи всі будуть вони в Білорусі.

«Абсолютно зрозумілим є те, що ми послали чіткий меседж Москві та Мінську, що НАТО захищатиме всіх союзників, всю територію Альянсу», - заявив Столтенберг, додавши, що в обох цих столицях не має бути й тіні сумніву щодо готовності та спроможності блоку захистити своїх членів проти всіх можливих загроз.

Очільник Альянсу назвав дуже правильним рішення збільшити присутність на східному фланзі вперше після завершення холодної війни, ухвалене ще 2014 року. Після початку повномасштабної війни РФ проти України кількість військ швидкого реагування в цьому регіоні була подвоєна, поінформував він.

«У нас є готовність, у нас є сили, у нас є плани та рішучість», - запевнив генеральний секретар НАТО, додавши, що йдеться не про провокування конфлікту, а про запобігання йому.

Нагадаємо: саміт Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.