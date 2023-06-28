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АНАЛІТИКА

Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно

 

Західні союзники все ще розробляють програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Зазначається, що тривалість такого курсу може залежати від попередньої підготовки пілотів і їхніх мовних навичок.

"Діалог і планування цього все ще триває, тому остаточного плану ще немає", - йдеться в заяві Міноборони Данії.

У відомстві очікують, що зможуть навчати до шести українських пілотів одночасно, а також до 40 солдатів для підтримки та технічного обслуговування.

У міністерстві не змогли сказати, скільки часу знадобиться для завершення навчання.

"Це залежить від їхнього бойового досвіду та мовних навичок", - додали у відомстві.

Напередодні стало відомо, що у Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого. Це дозволить пришвидшити їхню передачу Україні.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.
 

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