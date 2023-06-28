Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно
23:48 27.06.2023 |
Західні союзники все ще розробляють програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters повідомили у Міністерстві оборони Данії.
Зазначається, що тривалість такого курсу може залежати від попередньої підготовки пілотів і їхніх мовних навичок.
"Діалог і планування цього все ще триває, тому остаточного плану ще немає", - йдеться в заяві Міноборони Данії.
У відомстві очікують, що зможуть навчати до шести українських пілотів одночасно, а також до 40 солдатів для підтримки та технічного обслуговування.
У міністерстві не змогли сказати, скільки часу знадобиться для завершення навчання.
"Це залежить від їхнього бойового досвіду та мовних навичок", - додали у відомстві.
Напередодні стало відомо, що у Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого. Це дозволить пришвидшити їхню передачу Україні.
Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.
Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.
За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції – DW
|Зеленський звільнив Гусєва з посади голови «Укроборонпрому»
|Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно
|США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
|Хорватія передала Україні 14 вертольотів Мі-8
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
Бізнес
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів