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ЄС передає Україні 500 генераторів у райони, що постраждали від підриву Каховської ГЕС
15:44 27.06.2023 |
Європейський Союз передає Україні 500 генераторів зі своїх резервів для потреб районів, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".
У продовження допомоги, яка надається Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, Євросоюз передає 500 генераторів зі складів стратегічного резерву, розташованих у Польщі.
"Генератори будуть використовуватися для відновлення функціонування критичної інфраструктури, такої як насосні станції та станції очистки стічних вод у постраждалих районах на півдні України.
Генератори різної потужності - від 12,5 кВА до 1100 кВА, загальною вартістю 16 млн євро", - зазначають у повідомленні.
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