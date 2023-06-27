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АНАЛІТИКА

ЄС передає Україні 500 генераторів у райони, що постраждали від підриву Каховської ГЕС

 

Європейський Союз передає Україні 500 генераторів зі своїх резервів для потреб районів, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

У продовження допомоги, яка надається Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, Євросоюз передає 500 генераторів зі складів стратегічного резерву, розташованих у Польщі.

"Генератори будуть використовуватися для відновлення функціонування критичної інфраструктури, такої як насосні станції та станції очистки стічних вод у постраждалих районах на півдні України.

Генератори різної потужності - від 12,5 кВА до 1100 кВА, загальною вартістю 16 млн євро", - зазначають у повідомленні.
 

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