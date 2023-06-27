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Майже 80% українців виступають за закриті кордони з РФ та візи, - опитування
11:06 27.06.2023 |
Більшість українців (79%) хочуть мати закриті кордони, візи та митницю з Росією, лише 10% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% - об'єднання країн в одну.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Зазначається, що соціологи ставлять запитання, якими українці бачать відносини України з Росією, упродовж 15 років.
"Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами... Після окупації Криму та початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають залишатися дружніми", - йдеться у повідомленні.
Утім, після широкомасштабного вторгнення частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з державою-агресором, зросла до 79%, ідентичний показник був також у липні 2022 року та травні 2023 року.
Як уточнюють експерти, закриті кордони з Росією хочуть мати 75% жителів Сходу і 73% - Півдня. До 2014 року в усіх регіонах переважна більшість українців бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз та митниць.
В опитуванні, яке тривало з 26 травня по 5 червня, взяли участь 984 респонденти з усіх україни, окрім анексованого Криму. Воно відбувалося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
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