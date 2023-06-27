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Угорщина блокуватиме переговори про вступ України в ЄС через Грузію – ЗМІ
23:43 26.06.2023 |
Через суперечки щодо прав меншин Угорщина налаштована блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.
Про це йдеться в публікації журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, повідомляє "Європейська правда".
Деякі співрозмовники Джозвяка в ЄС вважають, що Україна отримає "зелене світло" для початку переговорів про вступ до кінця року, але Угорщина все ще може накласти вето.
"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. - Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", - зазначає він.
Один із варіантів, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в ЄС, полягає в наданні Грузії статусу кандидата на членство, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ.
"Останніми роками грузинський уряд розвиває набагато тісніші відносини з Будапештом", - зауважує Джозвяк, прогнозуючи, що досягнення консенсусу щодо кандидатства Грузії "буде, м'яко кажучи, складним завданням", особливо з огляду на невиконання нею дев'яти з 12 рекомендацій Єврокомісії.
Нагадаємо, в четвер, 22 червня, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.
Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами - їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.
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