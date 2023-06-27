Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина блокуватиме переговори про вступ України в ЄС через Грузію – ЗМІ

 

Через суперечки щодо прав меншин Угорщина налаштована блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.

Про це йдеться в публікації журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, повідомляє "Європейська правда".

Деякі співрозмовники Джозвяка в ЄС вважають, що Україна отримає "зелене світло" для початку переговорів про вступ до кінця року, але Угорщина все ще може накласти вето.

"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. - Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", - зазначає він.

Один із варіантів, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в ЄС, полягає в наданні Грузії статусу кандидата на членство, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ.

"Останніми роками грузинський уряд розвиває набагато тісніші відносини з Будапештом", - зауважує Джозвяк, прогнозуючи, що досягнення консенсусу щодо кандидатства Грузії "буде, м'яко кажучи, складним завданням", особливо з огляду на невиконання нею дев'яти з 12 рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, в четвер, 22 червня, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами - їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес