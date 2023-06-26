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АНАЛІТИКА

Болгарія виділила новий пакет військової допомоги для України

 

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду міністрів Болгарії.

"Уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України на виконання рішення Нацзборів 26.06.2023", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постановами № 444 і № 445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарії ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року.

"Затверджений перелік можна порівняти за обсягом із допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", - пояснили у Раді міністрів.

Тоді країна передавала Україні стрілецьку зброю та боєприпаси, а про поставки танків та ЗРК мова не йшла.

Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Болгарія
 

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