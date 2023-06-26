Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Болгарія виділила новий пакет військової допомоги для України
22:40 26.06.2023 |
Уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду міністрів Болгарії.
"Уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України на виконання рішення Нацзборів 26.06.2023", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постановами № 444 і № 445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарії ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року.
"Затверджений перелік можна порівняти за обсягом із допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", - пояснили у Раді міністрів.
Тоді країна передавала Україні стрілецьку зброю та боєприпаси, а про поставки танків та ЗРК мова не йшла.
Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Боррель про висновки Євросоюзу після бунту Пригожина: потрібно збільшити допомогу Україні
|Болгарія виділила новий пакет військової допомоги для України
|Держетнополітики надіслала за запитом УПЦ (МП) рекомендації щодо дій церкви, які свідчили б про її вихід із РПЦ, але відповіді не отримала
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|Берлін готує довгостроковий план постачання артснарядів для України
|ЄС розгляне новий пакет військової допомоги для України на €3,5 мільярда – Боррель
|Австралія виділить Україні пакет допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин
Бізнес
|В США виписали перший штраф за використання ChatGPT
|НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
|Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю
|Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком