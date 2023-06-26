Держетнополітики надіслала за запитом УПЦ (МП) рекомендації щодо дій церкви, які свідчили б про її вихід із РПЦ, але відповіді не отримала

Державна служба з етнополітики та свободи совісті надіслала за запитом Українській православній церкві (Московського патріархату) рекомендації щодо дій із боку УПЦ (МП), які могли б свідчити про її вихід зі складу Російської православної церкви (РПЦ), але відповіді не отримала, повідомляє пресслужба відомства.

"Держетнополітики повідомляє, що така зустріч дійсно відбулась. Під час зустрічі члени єпископату УПЦ, які за їхніми словами діяли за благословенням предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія, висловили бажання отримати письмові рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської православної церкви (РПЦ). Такі рекомендації були сформульовані і надіслані вже наступного дня після зустрічі", - йдеться в повідомленні з посиланням на результати зустрічі, яка відбулася 31 травня 2023 року.

Зазначається, що члени єпископату УПЦ (МП) обіцяли розглянути ці роз'яснення у двотижневий термін, але відповідь на сьогодні не надійшла.

Згідно з оприлюдненим листом, серед рекомендацій Держетнополітики зазначили: оприлюднити офіційний документ органу церковної влади або особи (осіб), уповноважених говорити від імені УПЦ (МП), про вихід церкви з усіма її єпархіями, синодальними установами, монастирями, духовними навчальними закладами, братствами, сестринствами, парафіями та місіями зі складу РПЦ; архієреям і клірикам УПЦ (МП), які входять до складу єпископату РПЦ, її синоду, синодальних установ, комісій, надіслати заяви про вихід із них та оприлюднити ці заяви; офіційно повідомити помісні православні церкви про вихід УПЦ (МП) зі складу РПЦ; накласти церковні покарання або виключити зі складу єпископату та кліру осіб, які безпосередньо брали участь в анексії захоплених українських земель, добровільно співпрацюють із російськими окупантами, освячують зброю, якою вбивають українців; органу церковної влади УПЦ (МП) оприлюднити офіційну позицію щодо вчення патріарха Кирила, щодо змивання гріхів загарбникам, які загинули в Україні, благословення ним війни проти України, а також дії органів церковної влади щодо анексії єпархій УПЦ (МП).

"Такі дії могли б засвідчити про розрив безпосередніх зв'язків підпорядкування у відносинах між УПЦ та РПЦ, яка стала одним з інструментів війни, розв'язаної Росією проти України", - наголосили в Держетнополітики.