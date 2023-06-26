ЄС розгляне новий пакет військової допомоги для України на €3,5 мільярда – Боррель

Рада міністрів ЄС із закордонних справ розгляне шляхи подальшої допомоги для України, зокрема, новий пакет військової допомоги на 3,5 мільярда євро.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Рада ЄС ухвалить нову додаткову військову допомогу для України - 3,5 мільярда (євро). Я думаю, що це більш важливо, ніж будь-коли - продовжувати підтримувати Україну. Тому що те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Але зараз саме той момент, щоб підтримати Україну більше ніж будь-коли. Це саме те, що ми маємо намір зробити», - сказав Боррель.

Він зазначив, що ЄС має враховувати ту обставину, що Росія, яка є ядерною силою, входить у стадію політичної нестабільності, що є тривожним розвитком подій.

«Найбільш важливим висновком з цієї ситуації є те, що війна проти України, яку започаткував Путін, робить вразливою її (Росії) політичну систему та руйнує її військову силу. Той монстр «Вагнер», якого створив Путін, цей монстр зараз почав кусати, він обернувся проти власного творця. Це є важливим наслідком (російської) війни проти України. Я маю намір поділитися з міністрами інформацією, яку маю», - додав Боррель.

Він зауважив, що крім продовження допомоги для України, Рада міністрів ЄС із закордонних справ розгляне підготовку саміту з Латинською Америкою та ситуацію в Косово.

Як повідомлялося, питання щодо продовження допомоги Україні було визначено першим пунктом порядку денного Ради міністрів ЄС із закордонних справ, який сьогодні визначить зовнішньополітичні пріоритети Євросоюзу напередодні зустрічі глав держав та урядів ЄС у форматі Європейської ради, що відбудеться наприкінці цього тижня у Брюсселі.