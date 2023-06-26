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Австралія виділить Україні пакет допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин
09:43 26.06.2023 |
Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 млн доларів. Він включає 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення.
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів. Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.
"Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", - сказав Албаніз.
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