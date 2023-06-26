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АНАЛІТИКА

До кінця року Україна отримає 45 установок Gepard та 2 комплекси IRIS-T

До кінця року Україна отримає 45 установок Gepard та 2 комплекси IRIS-T

 

Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами до кінця року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard та 2 комплекси IRIS-T.

Як прише Мілітарний, про це заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

За інформацією видання, Німеччина вже передала Україні 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

«Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США», - сказав Фройдінг.

Допомогу в придбанні систем протиповітряної оборони Gepard надають й США, Мілітарний повідомляв, що Пентагон уклав контракт з компанією Global Military Products.

Контракт передбачає викуп зенітно-гарматних установок у Йорданії, його вартість складає 118 мільйонів доларів.

В інтерв'ю Фройдінг заявив, що вважає протиповітряну оборону України ключовим слабким місцем під час контрнаступальних дій.

«Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні!», - заявив бригадний генерал.

Також він нагадав, що Німеччина до кінця поточного року передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, ще чотири у наступному році.

Таким чином, приблизна кількість установок Gepard на озброєнні Сил оборони України до кінця цього року буде становити близько 79 одиниць.

Кількість комплексів IRIS-T SLM до кінця наступного року буде доведена до 8.

Нагадаємо, що Естонія та Латвія почнуть перемовини з німецькою компанією Diehl Defense щодо закупівлі системи протиповітряної оборони середнього радіуса дії Iris-T SLM.

Також Німеччина замовила 6 додаткових систем Iris-T для посилення власної ППО.
 

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