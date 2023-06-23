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Пентагон досі не побачив несанкціонованого використання наданої Україні зброї
23:26 23.06.2023 |
Міністерство оборони США продовжує відстежувати передані Україні західні системи озброєння й досі не зафіксувало випадків їхнього несанкціонованого розповсюдження.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", під час слухань у Конгресі США заявила Лора Купер - заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.
Як розповіла Купер американським конгресменам, наразі в Пентагону "немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї".
"Хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - додала посадовиця.
Говорячи про військову підтримку України, заступниця помічника голови Пентагону підкреслила, що допомогу надають не лише США, а й понад 50 союзників та партнерів. У співвідношенні до ВВП Штати перебувають на 12-му місці у світі поміж інших країн-партнерів Києва.
Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території.
"Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних Сил України", - сказала вона.
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