Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пентагон досі не побачив несанкціонованого використання наданої Україні зброї

 

Міністерство оборони США продовжує відстежувати передані Україні західні системи озброєння й досі не зафіксувало випадків їхнього несанкціонованого розповсюдження.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", під час слухань у Конгресі США заявила Лора Купер - заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.

Як розповіла Купер американським конгресменам, наразі в Пентагону "немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї".

"Хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - додала посадовиця.

Говорячи про військову підтримку України, заступниця помічника голови Пентагону підкреслила, що допомогу надають не лише США, а й понад 50 союзників та партнерів. У співвідношенні до ВВП Штати перебувають на 12-му місці у світі поміж інших країн-партнерів Києва.

Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території.

"Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних Сил України", - сказала вона.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7738
  0,4114
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6581  0,04 0,11 37,3488  0,01 0,02
EUR 40,1708  0,10 0,24 41,0735  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес