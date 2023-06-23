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Вступ до ЄС: Маасікас радить Україні поновити е-декларування
18:04 23.06.2023 |
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радить Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.
Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.
"Протягом останнього року досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення. Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна - гарний тест на справжню відданість справі", - написав Маасікас.
Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану.
У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.
Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами - їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.
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