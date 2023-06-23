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Сполучені Штати Америки поставлять Україні високоточні бомби GLSDB не раніше осені
17:34 23.06.2023 |
Про це заявила заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура Купер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в Конгресі.
Відповідаючи на питання про те, чи можуть США надати Україні далекобійні боєприпаси ATACAMS "прямо зараз", щоб не змушувати Збройні сили України чекати на постачання гостро необхідних для наступу систем, Купер відповіла, що Штати використовують будь-яку можливість, щоб задовольнити потреби наших воїнів.
Водночас вона відзначила, що високоточні бомби для наземного запуску GLSDB, вдасться відправити Україні не раніше осені, хоча "колеги з постачання" працюють над тим, щоб прискорити цей процес.
Чим особливі GLSDB?
Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26
Характеристики снаряда:
* маса - 130 кг;
* довжина - 1800 мм;
* дальність ураження - до 150 км;
* маса бойової частини - 93 кг;
* платформи для запуску - M270, HIMARS.
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