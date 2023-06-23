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ЄС має намір збільшити фонд, за рахунок якого йде зброя Україні, на 3,5 млрд євро, - Bloomberg
17:26 23.06.2023 |
Держави-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування постачання зброї майже на 50%. Але Угорщина, як і раніше, блокує плани щодо виділення більшої частини цих грошей Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Блок прагне додати ще 3,5 млрд євро до Європейського фонду світу, бюджет якого наразі становить близько 7,9 млрд євро. Він відшкодовує урядам військові постачання в Україну, але також використовується для підтримки інших країн.
Більшість фонду вже виділено на військову допомогу Україні після вторгнення Росії. Але Угорщина блокує 8-й транш у розмірі 500 млн євро для Києва через рішення України додати угорський банк до списку компаній, які продовжують вести бізнес у Росії, заявили анонімні джерела.
Посли ЄС погодилися на цей захід цього тижня, і міністри закордонних справ блоку мають підписати плани, коли вони зустрінуться у понеділок у Люксембурзі, повідомило Bloomberg.
Особлива позиція Угорщини
Будучи членом як НАТО, так і Європейського Союзу, що складається з 27 членів, Угорщина має величезний міжнародний вплив, оскільки має право вето. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував європейське фінансування оборони України, блокував пакети санкцій та поглибив енергетичні зв'язки з Росією, що призвело до звинувачень у тому, що Будапешт працює як троянський кінь Путіна.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни . Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих "Л/ДНР".
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