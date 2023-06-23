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Україна може отримати винищувачі F-16 на початку наступного року, - Politico
15:28 23.06.2023 |
Українські військові можуть отримати американські винищувачі F-16 на початку 2024 року. Проте наразі точних термінів постачань немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Неназвані чиновники у коментарі ЗМІ зазначають, що графіки постачань літаків Україні "залишаються у повітрі". Очікується, що Україна отримає F-16 на початку наступного року.
Питання про те, хто буде передавати літаки також залишається невизначеним. Ймовірно, це можуть бути Нідерланди та Данія.
"Нідерланди та Данія, які очолюють багатонаціональну навчальну програму, швидше за все, нададуть літаки, за словами одного теперішнього та одного колишнього чиновника Міністерства оборони, але ще нічого не вирішено", - йдеться у матеріалі.
F-16 для України
Зазначимо, що партнери України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні американських винищувачів F-16. До коаліції приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія, Франція та США як країна-виробник.
Очолює її Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори. Проте, за даними Politico, партнери розглядають Румунію як можливе місце для навчання ЗСУ.
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