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АНАЛІТИКА

Rheinmetall поставить Україні ще 20 Marder цього літа

 

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує цього літа поставити в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Відповідний графік виконання вже оголошеного на початку червня замовлення компанія підтвердила у п'ятницю в Дюссельдорфі. За техніку, яка перебувала на складах Бундесверу, заплатить уряд Німеччини.

Це означатиме, що Україна отримає загалом 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу.

Rheinmetall пропонує ще 60, і робота над цим вже ведеться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі (Гессен). З цих 60, за словами компанії, до 10 можуть бути завершені щомісяця.

Окремо від прямих постачань Україні, Греція також отримає 40 Marder від Rheinmetall цього літа. Це частина так званого кругового обміну, в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.
 

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