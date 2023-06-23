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Дуда: Польща запропонувала навчати українських пілотів на F-16
12:52 23.06.2023 |
Польща могла б допомогти із навчанням українських пілотів на західних винищувачах F-16, оскільки має такі літаки і персонал із досвідом їх обслуговування.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю українським телеканалам, зокрема, Еспресо.
"Ми також пропонуємо наші тренування, коли йдеться про літаки F-16. Адже, як ви знаєте, у нас є певний пул літаків F-16, і у нас є пілоти, які вже мають великий досвід роботи на F-16, літали на них у різних місцях, не лише в Польщі. Тож ми маємо можливість проводити ці навчання", - сказав Дуда.
Він додав, що Польща запропонувала проводити такі тренування.
"Вірю, що це сприятиме перемозі України, відсічі агресору, яким є російська армія", - зазначив польський президент.
Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.
Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків для винищувачів F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.
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