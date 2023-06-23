Байден і Моді виступили за територіальну цілісність України

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступили на підтримку територіальної цілісності України, висловивши глибоке занепокоєння воєнним конфліктом і його "жахливими і трагічними гуманітарними наслідками". Обидвоє політиків "закликали до поваги до міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності та суверенітету", ідеться в спільній заяві, ухваленій за підсумками зустрічі Байдена і Моді у Вашингтоні в четвер, 22 червня.

"Лідери наголосили на серйозному і дедалі більшому впливі війни на глобальну економічну систему, зокрема на продовольчу, паливно-енергетичну безпеку і критично важливі ланцюги поставок. Вони закликали активізувати зусилля для пом'якшення наслідків війни, особливо в країнах, що розвиваються", - йдеться в документі. Зазначається, що Вашингтон і Нью-Делі "зобов'язуються продовжувати гуманітарну допомогу народу України".

Виступаючи на спільній пресконференції з Джо Байденом у Білому домі, Нарендра Моді також пообіцяв сприяти миру в Україні. "Від самого початку подій в Україні Індія зробила наголос на врегулюванні суперечок, діалозі і дипломатії, - сказав він. - Ми цілком готові зробити будь-який посильний внесок у відновлення миру".

Візит прем'єра Індії до США

Нарендра Моді прибув до США 20 червня з державним візитом. У Нью-Йорку він відвідав штаб-квартиру ООН, після чого вирушив до Вашингтона для зустрічі з Байденом та іншими офіційними особами.

Його візит має велике політичне значення, зазначає агенція AFP, оскільки Сполучені Штати вбачають в Індії противагу Китаю і хочуть підштовхнути її до розриву відносин із Росією. Індія досі утримувалася від прямої критики війни Росії проти України. Водночас Нью-Делі зміцнює економічні зв'язки з Москвою, зокрема, збільшивши закупівлі російської нафти.