Франція передала Україні обладнання для створення 3D-моделей місць воєнних злочинів, що допоможе готувати матеріали справ зокрема щодо руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомило посольство Франції в Україні, пише "Європейська правда".

22 червня Офісу генерального прокурора України передали обладнання для створення 3D-моделей місць злочинів. Це офіційно завершує французьку місію "Боротьба з безкарністю", для якої в Україну приїздили французькі слідчі-криміналісти під егідою Міжнародного кримінального суду.

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що Україна дуже цінує цю французьку допомогу. "Передане сьогодні обладнання дуже допоможе нашим прокурорам та експертам у документуванні наслідків ударів по цивільній інфраструктурі. В Україні понад 110 тисяч об'єктів, знищених або пошкоджених російськими військовими", - зазначив Андрій Костін.

Він нагадав, що раніше Франція подарувала Україні дві мобільні лабораторії для аналізу ДНК, допомагала у роботі українських слідчих на місці та зробила свій внесок у роботу Міжнародного кримінального суду.

В Україну приїздили вже три команди французьких слідчих-криміналістів, допомагаючи у розслідуванні злочинів, скоєних у Бучі, Ірпені, Ізюмі, а нещодавно французькі експерти ділилися досвідом з українськими колегами у Дніпрі й Кривому Розі.