Кіпр може передати свої танки Україні, коли купить Merkava у Ізраїля, - Haaretz

Кіпр розглядає можливість закупівлі в Ізраїля танків Merkava. Свої старі радянські танки Кіпр може як допомогу передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

"Ізраїль і Кіпр провели переговори про продаж танків Merkava", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що одним із варіантів, який порушували під час обговорень, полягає в тому, що Кіпр закупить танки Merkava в Ізраїлю. А потім країна відправить в Україну свої старіші танки радянського виробництва.

Що цьому передувало

Минулого тижня глава відділу координації експорту Міністерства оборони Ізраїлю Яїр Кулас заявив, що Ізраїль веде переговори з двома країнами, зокрема з однією в Європі, щодо продажу старих танків Merkava, які більше не випускають і не використовує ізраїльська армія.

Якщо угода відбудеться, це буде перший продаж Ізраїлем танка Merkava європейській країні. У Міноборони відмовилися назвати країну, яку мав на увазі Кулас.

Що відомо про танк Merkava?

Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими спеціалістами.

Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Тим часом Mk3 на сьогодні є наймасовішим танком в армії оборони Ізраїлю.

Відповідно до відкритих джерел, Ізраїль має:

* 580 одиниць Merkava Mk2;

* 780 одиниць Merkava Mk3.

Які танки має Кіпр

Згідно з джерелами в інтернеті повідомляється, що армія Кіпру має 82 танки Т-80. Це танк з єдиною газотурбінною силовою установкою, перший у світі основний танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом. Танк Т-80УД із дизельним двигуном випускався в Харкові.