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АНАЛІТИКА

Майбутній посол України в Угорщині розповів, що зробить з Орбаном при зустрічі

22:49 22.06.2023 |

Політика

 

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук Федір Шандор, який має стати послом України в Угорщині, розповів про свої очікування від зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це Шандор сказав в інтерв'ю угорському порталу HVG, повідомляє "Європейська правда".

Майбутній український посол, який зараз у складі 101 бригади територіальної оборони воює на фронті в Україні, не погоджується з тезою Будапешта про те, що Угорщина "не втягнута" у війну України.

"Хто сказав, що Угорщина не бере участі у війні?" - зауважив Шандор, додавши, що на боці України воюють близько 400 угорців, 30 із яких уже загинули, а також згадавши про мільйони гривень пожертв угорських громадян для України.

"Я сам є прикладом того, що угорці, як і представники будь-якої іншої національності в Україні, захищають свої сім'ї та свою батьківщину. Ми дуже вдячні угорському уряду, всім нашим угорським друзям за їхню надзвичайну допомогу", - вважає він.
Ключові теги: Угорщина
 

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