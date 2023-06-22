Швейцарія у 2023 р. виділить $20 млн на розмінування земель в Україні

Швейцарія 2023 року в межах гуманітарного розмінування виділить Україні $20 млн і має намір продовжувати фінансувати цей напрям у наступні роки, повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Конференції з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні в четвер.

"Процес розмінування - ключовий момент відновлення України. Це передумова для того, щоб люди, які перебувають в інших країнах, повернулися додому (...) Це також важливо для сільського господарства і для відновлення інфраструктури", - зазначив він.

Кассіс уточнив, що Швейцарія вже вирішила як перший крок підтримати Україну до 2028 року на суму $2 млрд, і розмінування - серед цих зобов'язань.

У його твіттері зазначено, що щороку Швейцарія виділяє на розмінування близько 18 млн швейцарських франків, проте цього року додатково для України було виділено 13,5 млн швейцарських франків.

Кассіс нагадав, що Швейцарія має давні гуманітарні традиції щодо захисту цивільного населення у воєнні роки, що відповідає її міжнародним зобов'язанням. Швейцарські фахівці 1997 року брали участь у гуманітарному розмінуванні в Боснії і Герцеговині.

"Тепер цей досвід, на жаль, буде корисний в Україні", - наголосив міністр і додав, що лідерство в процесі розмінування та інших аспектах відновлення насамперед залежатиме від України.

Очільник МЗС поінформував, що Швейцарія визначила для себе кілька ключових пунктів у колективних зусиллях із розмінування земель в Україні. Зокрема, Женевський центр розмінування зможе переглянути та актуалізувати стандарти розмінування, які застосовують у світовій практиці протягом 20 років.

"Ці стандарти є основою довіри між донорами й забезпечують, щоб розмінування відбувалося безпечно й належним чином", - пояснив Кассіс.

Він нагадав, що Швейцарський фонд розмінування (FSD) працює в Україні з 2014 року. За його словами, FSD знешкоджуватиме нерозірвані боєприпаси в Харківській області, особливо в міських районах, які сильно забруднені.

За інформацією Кассіса, Швейцарія розуміє важливість інноваційних технологій у розмінуванні, зокрема застосування дронів і роботів, що роблять процес розмінування більш оперативним і безпечним. Для Швейцарії буде важливо поєднати роботу технічних фахівців і такі технології.

Міністр закордонних справ Швейцарії нагадав, що його країна та Німеччина спільно з Україною організували в листопаді 2022 року семінар із координації протимінної діяльності України, який став першою міжнародною зустріччю для координації спільних зусиль у підтримці України в цьому питанні. Він очікує продовження обговорення цих питань на Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування в Україні 11-12 жовтня 2023 року в Загребі.

Кассіс повідомив, що Швейцарія пропонує провести наступну конференцію в Женеві 2024 року.

