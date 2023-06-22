Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

 

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Згідно з резолюцією, ухваленою на пленарному засіданні літньої сесії в четвер у Страсбурзі, Парламентська асамблея закликала національних представників Міжнародного олімпійського комітету, національні та міжнародні спортивні федерації висловити свою незгоду з пропозицією МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі.

"Асамблея вважає, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх за нинішніх умов є немислимою і, безумовно, використовуватиметься як інструмент пропаганди і де-факто завадить іншим спортсменам, не в останню чергу українським, брати участь у змаганнях", - ідеться в резолюції.

Асамблея переконана, що зусилля, яких доклав МОК для встановлення набору прийнятних критеріїв, що дають змогу брати участь російським і білоруським спортсменам як нейтральним індивідуальним спортсменам в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі, не можуть надати необхідних гарантій і не будуть відповіддю, достойною цінностей людської гідності та миру, закріплених в Олімпійській хартії.

"Враховуючи, що російські та білоруські елітні спортсмени отримують державну зарплату і часто входять до складу військово-спортивних команд, видається неможливим, щоб вони могли продемонструвати свій нейтралітет і дистанціюватися від цих режимів, не кажучи вже про якісь заяви проти війни", - наголошується в резолюції.

У документі також зазначається, що досвід Олімпійських ігор у Пекіні та Сочі довів, що російський режим готовий зловживати олімпійським перемир'ям.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1852
  0,2358
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6196  0,14 0,37 37,3396  0,02 0,04
EUR 40,0748  0,00 0,00 41,0856  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес