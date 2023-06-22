Кулеба і Столтенберг обговорили зміст рішення НАТО щодо перспективи членства України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив зміст рішення саміту Альянсу у Вільнюсі щодо перспективи членства України.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба підкреслив, що МЗС тісно співпрацює з генеральним секретарем Столтенбергом і столицями країн НАТО, щоб саміт у Вільнюсі був успішним.

"Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є активом НАТО; ми зробимо його сильнішим", - зазначив глава МЗС.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.