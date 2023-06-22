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АНАЛІТИКА

Естонія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, що включає обладнання для боротьби з дронами

 

Естонія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, що включає медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами, повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Як повідомляється, військовий госпіталь буде передано українській армії у співпраці з Ірландією. Також до пакета допомоги увійшло медичне обладнання; обладнання для розмінування; обладнання для боротьби з дронами.

Міноборони Естонії зазначає, що й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Естонія
 

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