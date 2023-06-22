Естонія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, що включає обладнання для боротьби з дронами

Естонія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, що включає медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами, повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Як повідомляється, військовий госпіталь буде передано українській армії у співпраці з Ірландією. Також до пакета допомоги увійшло медичне обладнання; обладнання для розмінування; обладнання для боротьби з дронами.

Міноборони Естонії зазначає, що й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією.