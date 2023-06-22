Фінансові новини
- |
- 22.06.23
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ хоче поетапно збільшити штат на 300 працівників, – директор
09:11 22.06.2023 |
Національне антикорупційне бюро направило до антикорупційного комітету парламенту законопроєкт, який передбачає поетапне збільшення штатної чисельності відомства з 700 до 1 000 працівників.
Як повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, для цього у бюджеті на наступний рік потрібно передбачити додаткові кошти.
"Наприкінці травня ми надіслали законопроєкт до антикорупційного комітету Верховної Ради. Чекаємо на його реєстрацію і подальше обговорення, просування у Верховній Раді", - сказав Кривонос в інтерв'ю Укрінформу.
Кривонос розповів, що з'явилася необхідність збільшити кількість працівників у зв'язку зі зростанням кількості кримінальних справ, які є у провадженні бюро.
"Починаючи з моменту створення бюро у 2015 році й до сьогоднішнього дня кількість проваджень суттєво зросла. На початку роботи було близько 250 кримінальних справ. Станом на кінець 2022 року - вже 716. Це складні провадження, які стосуються серйозних схем розкрадання бюджетних коштів, діяльності злочинних організацій і вимагають залученості великої кількості детективів. Тому навантаження на слідчі підрозділи суттєво зростає", - пояснив він.
Також Кривонос звернув увагу, що після перемоги України на повоєнне відновлення буде спрямований значний обсяг коштів, а їх розподіл і використання має бути максимально підзвітним і прозорим.
"Ми маємо забезпечити ефективний моніторинг і контроль процесу відновлення країни. І навантаження на бюро в цій частині також зросте", - зазначив він.
За словами директора НАБУ, для збільшення кількості працівників необхідно у держбюджеті на наступний рік передбачити додаткові кошти. Також у питанні фінансування бюро розраховує на підтримку міжнародних донорів.
"Як свідчить досвід Бюро, значну частину наших матеріальних потреб, пов'язаних з підготовкою кадрів, покривають саме вони. Тому фінансове навантаження буде розподілене між державним бюджетом і допомогою міжнародних донорів", - сказав Кривонос.
Він додав, що якщо "завтра збільшити штат на 300 посад, то нам необхідно більше мільярда гривень".
"Але, розуміючи серйозне навантаження на держбюджет, у перехідних положеннях до законопроєкту ми запропонували поетапне збільшення штатної чисельності НАБУ починаючи з 2024 року. Це дозволить більш рівномірно розподілити видатки та не створить надмірне навантаження на державний бюджет", - розказав директор бюро.
Кривонос зазначив, що, оцінюючи фінансування бюро, потрібно враховувати розрахунки економічного ефекту від діяльності НАБУ і САП за минулий рік, які склали понад 3 млрд грн.
Також упродовж минулого року по угодам зі слідством на ЗСУ було передано 1,7 млрд грн, у тому числі на "Армію дронів" спрямовані близько 700 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк і донори надають Україні $1,75 мільярда додаткової фінансової підтримки
|MIGA почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні
|ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ хоче поетапно збільшити штат на 300 працівників, – директор
|Британія готова підтримати спрощену процедуру вступу України до НАТО
|Комітет Палати представників США підтримав резолюцію про передачу Україні ATACMS
|ЗМІ дізнались, як ЄС схвалив 11-ий пакет санкцій проти РФ попри опір Греції та Угорщини
|ЗМІ дізнались подробиці нового пакета санкцій ЄС проти Росії
|Латвія надає Україні всі свої бойові гелікоптери, - прем'єр
|Іспанія допоможе оснастити українські школи укриттями та підтримає постраждалих від підриву ГЕС
Бізнес
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate
|Вчені створили перший у світі зародок людини у лабораторії
|Intel отримає від Німеччини майже $11 млрд субсидій на будівництво великого заводу в Магдебурзі
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів