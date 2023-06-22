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АНАЛІТИКА

Британія готова підтримати спрощену процедуру вступу України до НАТО

 

Велика Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Клеверлі зазначив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки й поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах.

Якби Україна фактично пропустила такий етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.

"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", - сказав Клеверлі.

Клеверлі додав, що Україні вдається успішно реформувати свої Збройні сили у ході повномасштабної війни з Росією.

"Я думаю, що позиція Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що випадки як Швеції, так і Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", - зазначив міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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