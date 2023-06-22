Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Палати представників США підтримав резолюцію про передачу Україні ATACMS

 Майкл Маккол, конгресмен США

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Комітету.

Під час обговорень голова комітету, республіканець Майкл Маккол заявив, що ракети ATACMS є критично важливими для успіху українського контрнаступу.

"ATACMS мають радіус дії до 190 миль (понад 300 кілометрів - ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", - наголосив конгресмен.

При цьому, за його словами, побоювання адміністрації Байдена щодо можливості ударів по території Росії є невиправданими.

"Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії", - сказав Маккол, нагадавши, що Британія вже передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Зазначимо, що для того, щоб у США ухвалили резолюцію, її ще мають підтримати у Палаті представників та Сенаті.

ATACMS

Нагадаємо, українські офіційні особи ще з минулого року почали закликати США до передачі ракет ATACMS, оскільки вони дозволять завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

У Вашингтоні відхиляли усі прохання України. На позицію США не вплинула передача британських Storm Shadow.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9494
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес