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АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались подробиці нового пакета санкцій ЄС проти Росії

 

Новий, одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить, серед іншого, обмеження на імпорт російської трубопровідної нафти та контроль за суднами, що заходять в європейські порти.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Новий санкційний пакет, як і оголошувалось, передбачає механізм, який дозволяє карати компанії та навіть країни за межами Європейського Союзу за порушення санкцій ЄС, обмеження на заходження в порти ЄС для суден, які порушують обмеження ЄС, а також внесення до чорного списку понад сотні осіб і компаній.

Крім того, пакет передбачає положення, яке не дозволить Польщі та Німеччині скористатися винятком щодо імпорту нафти з Росії трубопроводами - це фактично означає введення санкцій проти північної частини нафтопроводу "Дружба".

Водночас новий санкційний пакет не містить заходів щодо російських діамантів, ядерного сектора Росії та Білорусі, що було, серед іншого, вимогою Польщі.

Держави-члени ЄС мають намір ухвалити 11-ий пакет санкцій до саміту Європейського Союзу, який запланований на кінець червня.

Європейська комісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ ще на початку травня. Проте посли ЄС тижнями не могли дійти згоди щодо пропозиції - це вдалось зробити лише 21 червня.

Основна причина затримки полягала у тому, що Греція та Угорщина протестували проти внесення Україною деяких з їхніх компаній до списку "спонсорів війни". Афіни і Будапешт хотіли, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку.

Наразі деталі того, як вдалося подолати опір двох країн, невідомі.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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